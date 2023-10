Concours / Gagne tes tickets pour venir supporter la team du Brussels Basket-Ball

La nouvelle saison du Basket-Ball belge est enfin ouverte et bien partie pour des moments hauts en couleur.

De nombreuses team ont investi dans des nouveaux joueurs mais pas que et c'est plus que certainement le cas du Brussels Basketball !

Un nouveau coach, qu'on connaît bien au Brussels Basket-Ball, Serge Crèvecoeur mais aussi des nouveaux joueurs venus des quatre coins du monde du Basket ainsi qu'un stade amélioré.

Ce Club belge de basket-ball a été fondé en 1957, basé à Bruxelles et qui a évolué au long de son histoire pour atteindre depuis quelques années la Division 1. Les matchs à domicile sont disputés au Complexe Sportif de Neder-Over-Heembeek même si de temps en temps, le club offre à ses fans des matchs exceptionnels dans les plus grandes salles de Bruxelles #INGArena #ForestNational.

Depuis plusieurs saisons, le club se spécialise dans l'accueil de son public ainsi que la mise en place d'animations exceptionnelles. Les Fans sont de plus en plus nombreux à chaque Game et il est visible que le monde du Basket-Ball évolué dans le bon sens en Belgique.

L'ambiance d'un match de Basket-Ball ne peut pas être comparée avec les autres sports et c'est ce qui fait sa richesse mais il est vrai qu'il est toujours possible de faire mieux !

Note déjà les prochains matchs à domicile (Centre Sportif de Neder-over-Heembeek) dans ton agenda:

8/10 : Brussels Basket-Ball vs Telenet Giants Antwerp - 15h00

29/10 : Brussels Basket-Ball vs Belfius Mons-Hainaut - 15h00

12/11 : Brussels Basket-Ball vs Hubo Limburg United - 16h00

26/11 : Brussels Basket-Ball vs Leuven Bears - 15h00

1/12 : Brussels Basket-Ball vs Kangoeroes Basket Mechelen - 20h30

22/12 : Brussels Basket-Ball vs Filou Oostende - 20h30

26/12 : Brussels Basket-Ball vs Spirou Charleroi - 20h30

Tu as envie de vivre un moment intense, une expérience unique dans son genre et sentir une tension sportive à son comble ? Tente de gagner tes places grâce à TARMAC pour le prochain match du dimanche 8 octobre 2023 à 15h00.

Remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance !

Tu trouveras plus d'informations sur l'Agenda, le club, les joueurs ... Click ICI mais aussi sur le compte Instagram du club @brusselsbasket