Concours / Gagne tes places pour le Festival de DOUR 2022

Depuis plusieurs semaines, sur les réseaux et plateformes de TARMAC, on te parle de l'incroyable Festival de DOUR qui se prépare et qui surtout se rapproche à grands pas.

Comme les organisateurs l'annoncent, cette année la communauté sera réunie pour une programmation alternative, beaucoup d’amour et surtout LA FÊTE !

Du mercredi 13 au dimanche 17 juillet, Dour Festival 2022 sera l’édition la plus dingue de son histoire.

Tu peux d'ailleurs retrouver les informations et le programme en cliquant ICI

Plusieurs scènes pour le bonheur de toutes et tous: la Last Arena, la Boombox, la Red Bull Elektropedia Balzaal, le Dub Corner ou le mythique camping.

TARMAC sera présent tant en activation que pour t'ambiancer sur la stage BOOMBOX sur laquelle tu pourras d'ailleurs découvrir dimanche 17/07 l'artiste DIMA DIMA qui a remporté le concours mis en place sur nos réseaux il y a plusieurs semaines.

Comme chaque année, TARMAC est heureux de te faire gagner tes places. Pour les plus chanceux, un pack pour 5 jours et tout de même des beaux prix de consolations pour les autres avec des tickets d'un jour au choix.

Remplis de suite le formulaire ci-dessous et tente ta chance bien en avance ! Let's Go!!!!

Site web : dourfestival.eu

Billetterie : tickets.dourfestival.eu