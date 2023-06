Concours / Gagne tes places pour le 45Quarante Urban Festival à Amay

Il y a quelques jours, nous vous parlions du 45Quarante Urban Festival et sachant que la date arrive à grands pas, TARMAC ne va attendre plus longtemps pour te faire gagner tes places.

Ce festival aura lieu le 30 Juin à Amay et propose un line up plus qu'intéressant dont:

KT GORIQUE (Suisse)

MOJI X SBOYS

PEET

SAFARI

...& bien d'autres ...

Tente ta chance de gagner tes places dès aujourd'hui ! Remplis le formulaire ci-dessous sans plus tarder. Les plus chanceux d'entre vous seront contactés par message personnel.

Plus d'infos: https://collectif4540.be/