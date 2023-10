Concours / Gagne tes places pour assister aux Blind Auditions de The Voice Belgique saison 11

Nous avions déjà eu la possibilité de vous donner lors de la saison précédente de The Voice Belgique, l'opportunité de vivre l'expérience des "Blind Aditions". Nous n'allons pas changer les bonnes habitudes et c'est pourquoi pour cette onzième saison de The Voice Belgique, nous remettons le couvert.

Alors que la deuxième saison de The Voice Kids est en train d’être diffusée sur La Une, The Voice Belgique est heureux de retrouver son public pour la saison 11 de la version adultes. Pour cette nouvelle édition, Christophe Willem et BJ Scott s’entourent de deux nouveaux coachs : Mentissa et Hatik. Les quatre artistes prendront place dans leurs célèbres fauteuils rouges afin de dénicher une équipe de talents de haut vol.

Les 30,31 octobre et 2,3,4 novembre prochain, le studio 40 de Média Rives accueillera, à nouveau, les quatre coachs, l’emblématique animatrice Maureen Louys, mais surtout de nouveaux talents de tout âge et qui proviennent des quatre coins de la Belgique. Ces derniers tenteront de décrocher leur place dans l’aventure. Lequel d’entre eux succédera à décrocher le titre de la plus belle voix de Belgique ? Vous aurez certainement la chance de découvrir le prochain(e) gagnant(e) lors de ces Blind Auditions. Envie de vivre l’expérience des Blind Auditions ? Rendez-vous sans plus tarder sur rtbf.be/ticket pour réserver vtes places pour faire partie du public lors de l’enregistrement de votre choix ou alors tu tentes ta chance en remplissant le formulaire ci-dessous au plus vite !

Quelques Infos pratiques ...