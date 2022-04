Concours Freestyle des Nations, du Digital à la vie réelle

Le Concours des Nations mis en place par le collectif "Rap de Chez Nous" permet aux MC's des 4 coins du globe de représenter leur pays !

Cette seconde édition du concours des Nations n’est pas un " concours instagram " habituel mais une façon de supporter les jeunes artistes et de leur permettre d’avoir de réels avantages comme de la visibilités, des contacts, ...

Si tu as déjà une expérience dans la musique, tu peux participer et pour se faire, tu peux suivre les étapes suivantes:

1) Abonne toi à ces différents partenaires @tarmac.be @rapculturemtl @deparone_give_me_five @groover.music et bien sur @rapdecheznous

2) Il faut que tu es fait au moins un son dans ta carrière musicale (sortie en streaming ou pas)

3) Il faut que tu représentes soit : La Belgique , la Suisse, le Canada, ou la France

4) Fais un freestyle en citant " Rap de chez nous " au début ou dans le texte

5) Le freestyle doit durer 59 secondes maximum

6) Envoie le nous sur rapdecheznous@gmail.com avec ton Instagram et le nom du beatmaker/réalisateur etc ... pas besoin de le poster sur ta page

7) Mots imposés : Le nom de ton pays

8) Dead Line : 1er Mai

Tu as le droit :

De faire un clip (format Insta, réel)

D’enregistrer (micros, effets, backs, etc)

Faire le style de rap que tu veux (Trap, Drill, Old school etc)

Utiliser l’instrumentale que tu veux

Rapper dans la langue que tu veux mais avec sous titres français.

Rapper à plusieurs.

Attention :

Tu dois être dans les temps

La qualité sonore & vidéo doit être bonne

Le play back doit être raccord à la vidéo

Récompenses : Nous avons vu les choses en grands. Tu devras faire un clip par tes propres moyens, avec un accompagnement la part des organisateurs qui sera diffusé sur la chaîne Youtube Give me 5 (100k abonnés) Tarmac (via un article), RapcultureMTL et Rap de Chez Nous.

Le clip sera poussé sur les plateformes dans la mesure du possible & tu auras également une prise de contact avec 20 Labels et des Médias via Groover.

Ce concours est donc le moment pour toi de te lancer dans une carrière, d’acquérir une expérience, de prendre en visibilité et de te faire des contacts (Labels, Médias)

Déroulement du concours :

6 ou 9 ou 12 candidats par pays seront sélectionnés et postés sur notre page (3 par jours)

4 artistes (1 par pays) seront sélectionnés par des professionnels de la musique , 4 autres (1 par pays) par le public (likes & enregistrements) il vous faudra partager et communiquer, nous prendrons en compte votre investissement pour notre sélection des finalistes.

Les finalistes devront faire un nouveau freestyle (les règles seront données en temps et en heure) chaque pays aura un juge qui fera un classement général des finalistes + 1 classement par le public. Celui ou celle qui aura le + de points gagnera.

Un belle opportunité pour tous les jeunes artistes et un moyen d'étendre ses projets au-delà des frontières ! Chez TARMAC, nous sommes déjà impatients de voir le résultat de ce concours un peu hors du commun !