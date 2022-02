Concours : Frankenstein, l’orchestre à la portée des enfants

Le mystère de la vie… Voilà ce qui passionne Victor Frankenstein, scientifique dont l’orgueil et la curiosité sont sans limites.

Après des jours et des nuits de travail, il perce ce mystère et commence à travailler à la création d’un être vivant. Mais lorsque la créature s’éveille, le fameux Docteur est terrifié et s’enfuit. Délaissé, le monstre cherche la compagnie des humains, mais il ne rencontre que haine et mépris… Il décide alors de retrouver son créateur et d’exiger de lui une compagne pour partager sa solitude…

Le metteur en scène Emmanuel Guillaume tente de comprendre le fonctionnement de l’humanité qui est en chacun d’entre nous.

On a tous entendu parler de Frankenstein mais il n’est peut-être pas inutile d’en rappeler l’histoire…

Emmanuel Guillaume : C’est un récit d’épouvante imaginé en 1816, à l’aube du Romantisme, par la romancière anglaise Mary Shelley (qui n’avait que 18 ans, à l’époque !) dans un roman intitulé Frankenstein ou le Prométhée moderne. C’est un ouvrage fantastique dans lequel le Docteur Frankenstein parvient à donner forme et vie à un monstre. C’est l’époque de la découverte de l’électricité et cette créature reçoit son influx vital de la foudre, d’où la similitude avec le mythe de Prométhée volant le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Mais l’histoire se corse quand la créature, abandonnée par le Docteur, recherche la compagnie des hommes et se voit repoussée en raison de sa laideur.

À voir :

Le vendredi 11 mars à Liège, Salle Philharmonique

Le samedi 12 mars à Bruxelles, Bozar

Le dimanche 20 mars à Namur, Théâtre Royal