Concours : Festival Europavox, la première à Bruxelles

Né il y a quinze ans, Europavox est devenu un tremplin pour les jeunes artistes européens, permettant de faire voyager leur musique hors frontières et de mettre ainsi les nouveaux talents en avant. Les groupes les plus prometteurs pan-européens sont mis à l’honneur avec 7 festivals en Autriche, Belgique, Croatie, France, Italie, Lituanie et Roumanie.



Pour cette première édition 2023, 9 groupes se répartiront l’Orangerie et la Rotonde du Botanique. le 25 et le 26 février. Parmi un kaléidoscope de nationalités et un florilège de genres musicaux, on se fait déjà une joie de retrouver les belges d’Ada Oda et de Use Knife, mais aussi de faire le plein de nouveaux groupes à suivre !