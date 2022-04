Concours / Ezhel sera (enfin) sur la scène de la Madeleine ce 17 avril !

Ce concert SOLD OUT depuis des semaines avait dû être reporté à la vue de la situation sanitaire et c'est un plaisir de pouvoir confirmer la tenue de cet événement ce Dimanche 17 avril 2022 toujours à La Madeleine à Bruxelles.

Ezhel est cet artiste qui est devenu le "Leader" du domestic rap, l’un des genres les plus populaires de Turquie. Ezhel est sans aucun doute l’un des porte-drapeaux de la jeunesse de son pays. Son premier album, " Müptezhel " (en français : sans valeur), est inclassable. L’artiste décrit lui-même sa musique comme un mélange d’urban core anatolien, de hip-hop, de reggae-dub et de trap. Ses textes traitent de la vie quotidienne des jeunes dans sa ville, Ankara, et sont aussi porteurs d’une certaine critique sociale.

Le rappeur turc a fait la une des médias internationaux lorsqu’il a été arrêté en mai 2018 pour incitation à la consommation de drogues, un délit punissable de dix ans de prison en Turquie. Des milliers de jeunes ont alors réclamé la libération d’Ezhel - l’hashtag #freeezhel était le plus partagé du moment en Turquie. À l’issue d’un mois de détention préventive, Ezhel a été libéré après quelques minutes seulement au tribunal.

" Şehrimin Tadı " (en français : le goût de ma ville) est un bel exemple du son typique de Ezhel : porté par des beats, riche en basses et rehaussé d’un texte qui incite à la réflexion. Le clip a été visionné pas moins de 62 millions de fois sur YouTube. Une chose est sûre : l’artiste turc le plus populaire du moment a déjà conquis la diaspora européenne et bien plus encore !

TARMAC te l'avait promis ... nous te faisons remporter les derniers tickets pour ce concert exceptionnel !

Comment participer ? Remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous et tente ta chance !

Tu trouveras déjà plus d'informations au sujet du concert en cliquant sur ce lien EZHEL | La Madeleine (la-madeleine.be)