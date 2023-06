Concours express : gagnez vos places pour le concert "étoile" Dvorak au Festival Contrastes

Ce dimanche 4 juin à 18h, Adrien Tyberghein, contrebasse et l’Ensemble Flash, composé des violonistes Sadie Fields et Ayako Tanaka, de l'altiste Clément Holvoet et du violoncelliste Romain Dhainaut proposent un focus sur la contrebasse regroupant le Quintette à cordes op.77 de Dvořák, trop rare sur nos scènes, et le Seul Contre Basse du virtuose Adrien Tyberghein.

Un concert à la fois introspectif, festif et déjanté où la contrebasse sort de son jeu traditionnel et se métamorphose en un véritable orchestre, mêlant musique classique et musique électronique.

Pari un peu fou lancé en 2014 à Tournai le Festival Contrastes s'attache à faire découvrir la musique "classique" autrement, en présentant des programmes inédits et des concepts originaux.

Cette édition 2023 plonge dans la trajectoire de trois Stars de l'histoire de la musique classique au fil de trois soirées, du 2 au 4 juin : Mozart, Brahms et Dvorak.

Gagnez vos places pour ce concert du dimanche 4 juin à 18h, au Conservatoire de Tournai (Place Reine Astrid 2 à Tournai)

https://www.festivalcontrastes.be/