Découverte lors de l’émission Idool en 2003, Ammerah, de son vrai nom Astrid Roelants, est une chanteuse belge de 39 ans. Pour son premier album, elle coopère avec des producteurs internationaux. Après plusieurs collaborations avec des artistes comme Jennifer Lopez, Jay Sean et le DJ Tiësto, elle sort son premier single "The Sound Of Missing You" et marque le début d’une belle carrière internationale. Ce premier single compte aujourd’hui plus de 20 millions de vues sur YouTube et s’est retrouvé dans le top 3 du Billboard Dance Charts USA.

Après son élimination à l’édition dernière d’Eurosong, Ammerah fait une nouvelle tentative pour atteindre la grande scène du Concours Eurovision de la Chanson.