Concours européens : 35.000 passes de voyage à gagner pour les jeunes de 18 ans

35.000 nouveaux passes de voyage pour découvrir l'Europe seront mis en jeu en octobre sous l'étiquette "DiscoverEU", une initiative Erasmus+. Du 11 octobre à midi jusqu'au 25, tous les jeunes Européens nés en 2004 peuvent tenter de remporter un de ces sésames de voyage qui leur permettraient de parcourir le continent en train.

Depuis 2018, la Commission européenne propose tous les ans un tel concours, dans l'idée de permettre aux jeunes qui fêtent leurs 18 ans durant l'année en cours de voyager à la découverte d'un ou de plusieurs autres pays européens (UE et pays tiers associés au programme Erasmus+). En fonction des options, le voyage peut durer jusqu'à un mois, dans une période prédéterminée.

En avril dernier, lors d'un premier "round", 68.800 jeunes s'étaient portés candidats (2.498 en Belgique) via la page web du "European Youth Portal", et 35.010 d'entre eux avaient été sélectionnés (1.040 en Belgique). Les jeunes voyageurs sont encouragés à participer à des rencontres avec d'autres, et à partager leurs expériences de voyage via les réseaux sociaux.