Concours "Encore un instant" – Théâtre Royal des Galeries

C’est à une splendide histoire d’amour et de deuil que nous convie la nouvelle comédie de Fabrice Roger-Lacan. Courtisée par son charmant locataire et un metteur en scène qui l’idolâtre, Suzanne n’a de pensées que pour son époux, dont le fantôme ne la quitte pas. Peut-elle refaire sa vie tout en restant fidèle à celui qui n’est plus ? Survivre à son époux, est-ce le tuer une seconde fois ?

Actrice adulée du public, Suzanne n’est pas remontée sur scène depuis la mort accidentelle de l’homme qu’elle aimait et avec lequel elle partageait sa passion du théâtre. Elle veut vivre toujours à ses côtés, conversant sans cesse avec lui comme s’il était vivant. Cette présence l’enveloppe comme une conscience quand elle doit faire face à l’intrusion d’un jeune voisin fétichiste et à celle d’un auteur qui vient lui proposer une pièce spécialement écrite pour elle comme si sa vie en dépendait.

Pour son retour sur les planches après dix mois d’absence, elle hésite à jouer dans la nouvelle pièce de Max, spécialement écrite pour elle… Max veut Suzanne et la met sous pression afin d’obtenir une réponse. Le public veut Suzanne. Mais ce que veut Suzanne, c’est être seule avec Julien. Julien qu’elle aime et qui l’aime, Julien qui râle et qui rit, Julien qui vit mais que personne ne voit ni n’entend. Sauf Suzanne…

A voir au Théâtre Royal des Galeries jusqu’au 12 novembre

Avec Marie-Paule Kumps, Bernard Cognaux, Nathan Fourquet-Dubart et Nicolas Buysse.