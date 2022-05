Concours en médecine : "Nous avons la garantie d’avoir le nombre de médecins dont nous avons besoin, ni plus, ni moins" assure Glatigny

Finalement, c’est la méthode utilisée en Flandre qui a été retenue. "On a utilisé une nouvelle méthode de calcul pour pouvoir objectiver nos besoins sur le terrain et être certain cette fois que nous allions prendre en compte les spécificités en FWB et le taux d’activité réelle des jeunes médecins. Et on sait qu’en FWB par exemple, nous avons un grand nombre d’étudiants non-résidents", explique la ministre.

Cette espèce d’exode des numéros Inami sera pris en compte dans le calcul de la force de travail.

Et de poursuivre : "C’est une richesse mais c’est aussi un problème parce que certains vont être diplômés et partir avec leur numéro Inami. Donc ils ne contribuaient pas au renouvellement de la force de travail. Maintenant, cette espèce d’exode des numéros Inami sera pris en compte dans le calcul de la force de travail. Donc, nous avons la certitude que nous aurons bien le nombre de médecins dont nous avons besoin".

Cet été, l’ancien système sera encore d’application (deux épreuves seront organisées, en juillet et en août). Si le nombre de lauréats à ce dernier examen d’entrée est supérieur au nombre de quotas Inami défini pour 2028, la FWB résorbera cet excédent sur les trois prochaines années.