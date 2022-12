Concours : en 2023, Jam vous emmène toujours au Botanique

20 janvier : The Doug

Si vous aimez Fauve et Feu ! Chatterton, The Doug vous convaincra sans effort à travers ses envolées lyriques puissantes. Armé de sa sensibilité à fleur de peau et de ses accents parfois troublants d’Alain Bashung, il se dévoilera sur scène le 20 janvier 2023.

24 janvier : Duke Garwood

Le 24 janvier 2023, Duke Garwood présentera son 7ième album "Rogues Gospel" sur scène. Créé en plein Covid lors de l’été 2020, entre les quatre murs des studios Bungalow Magic avec son collaborateur de longue date Paul May. Dans ses dernières compositions, Duke Garwood dépasse les frontières entre folk et ambient tout en restant torturé et mélancolique.

25 janvier : La Muerte – Hemelbestormer – TerrifianT

Le 25 janvier 2023, c’est triple régalade ! La Muerte présentera en exclusivité son nouvel album : riffs de guitare endiablés, sons psychédéliques, métalliques et bruyants vous attendent. Entre post-rock, sludge, ambient, doom et black metal, Hemelbestormer vous emportera dans un trip aussi sonore que visuel. Du speed metal, c’est ce que le groupe bruxellois TerrifianT vous proposera enfin : une expérience indescriptible et…terrifiante.

25 janvier : Kimbra – Tommy Raps

C’est Kimbra et Tommy Raps qui monteront sur la scène de la Rotonde le 25 janvier. Kimbra y défendra sa discographie riche et variée, entre soul, électronique dure et de légères touches R&B. Tommy Raps nous racontera des histoires à travers ses textes et productions de talent.

26 janvier : Saudade Experiment

Les sonorités atypiques groove, soul et jazz de Saudade Experiment ne vous laisseront pas indifférents. Guidé par la voix captivante de Junior Bokele, ce concert s’annonce comme un voyage, départ prévu le 26 janvier 2023.

26 janvier : Oi Boys

Le 26 janvier 2023, c’est aussi le quatuor Oi Boys qui vient retourner le Witloof Bar pour un show explosif aux paroles hurlées et aux sons pleins de contradictions.

28 janvier : Aitch

Si vous êtes amateur de rap, c’est le concert d’Aitch qu’il vous faut. Rappeur, auteur et compositeur le jeune Mancunien a fait ses preuves sur la scène rap UK et saura vous convaincre sans effort. Le 28 janvier 2023, c’est un concert à ne pas manquer.

29 janvier : The Residents

On termine ce concours en beauté avec le groupe culte The Residents, le 29 janvier 2023. 50 années d’expérience et plus de quatre-vingts albums à leur compteur, ils sont de retour ! Au programme : des morceaux de leur dernier album, des classiques et des surprises.