Concours: Egypte. Éternelle passion au Musée Royal de Mariemont

Vivre ici vous invite à découvrir l'exposition: Egypte. Eternelle passion au Musée Royal de Mariemont jusqu'au 16 avril 2023. Une exposition qui met en miroir notre société et ses références perpétuelles à l'Egypte ancienne. Participez à notre concours et tentez de remporter des places.

Depuis 2.000 ans, l’Égypte passionne ! Mais pourquoi ? La nouvelle exposition du Domaine et Musée royal de Mariemont explore la fascination exercée par l’Égypte ancienne sur l’imaginaire occidental. Le visiteur n’y trouvera donc pas des antiquités égyptiennes, mais des œuvres de diverses époques qui reflètent les fantasmes générés par la terre des Pharaons.

Réputé pour sa remarquable collection égyptienne (la plus grande de Wallonie et la deuxième plus importante de Belgique !), le Musée royal de Mariemont invite ses publics à la découverte d’une autre Égypte avec sa nouvelle exposition Égypte. Éternelle passion. Cette Égypte revisitée s’étend sur 2000 ans, de l’Antiquité romaine à aujourd’hui, et présente des œuvres à travers lesquelles artistes ou artisans se sont inspirés de l’Égypte ancienne et de ses principaux référents culturels.

Musée Royal de Mariemont

