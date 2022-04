Concours / Doctor Strange in the Multiverse of Madness en salle le 4 mai

Pour le plaisir de toutes et tous, l’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites du multivers encore plus loin pour la sortie du nouveau DOCTOR STRANGE ce 4 Mai dans toutes les salles de cinéma en Belgique.

Doctor Strange, avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour affronter un nouvel adversaire mystérieux.

Après le succès incroyable à la sortie du dernier SPIDERMAN, on peut s'attendre également à un moment important pour tous les fans de l'univers MARVEL !

Le film présente les conséquences du sort de Strange de Spider-Man No Way Home qui brise et ouvre le multivers. De nombreux anciens personnages seront de retour y compris Wanda Maximoff, la Sorcière Rouge jouée par Elizabeth, ainsi qu’Olsen Mordo et le Sorcier Wong. Mais de nouveaux protagonistes feront également leur entrée ; l’occasion de découvrir notamment America Chavez, un nouveau personnage qui a la capacité de voyager entre les réalités.

