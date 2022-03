Concours : "Desiderata" aux Halles de Schaerbeek

Des portés, de la banquine, de la bascule, du cadre coréen, de la capillotraction, une boule à facette, des talons, des paillettes, des confettis, des micros, des mégaphones, des shorts, des robes, du beau, du laid, du sensuel, des malaises, de la lutte, de la tendresse, des mots, de la danse… Et surtout des hommes : six hommes à nu, six hommes nus, des demi-hommes, des hommes empilés, des hommes qui n’en sont pas, dans un spectacle qui détricote les questions de l’égalité des sexes, du genre et du féminisme avec sincérité et authenticité : avec le courage de la vérité, toujours singulière.

Desiderata, de la Compagnie Cabas dans le cadre du Festival UP, aux Halles de Schaerbeek, les 18 et 19 mars.