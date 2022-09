Concours : des pass pour le World Rallycross of Spa-Francorchamps

Le Benelux World Rallycross of Spa-Francorchamps accueillera 3 séries les 8 & 9 octobre : le World RX, le RX2e, l’Euro RX1.

Cette année, le World RX passe à l’électrique dans la catégorie phare, la série s'orientant vers un avenir plus durable et respectueux de l'environnement. Ce sont des voitures plus puissantes (générant 500kW - l'équivalent de 680bhp - et 880Nm de couple instantané), offrant des accélérations vertigineuses, qui feront le spectacle. Et Spa-Francorchamps vous offrira deux fois plus d’action sur son tracé, le week-end des 8 & 9 octobre proposera en effet une manche double du championnat mondial de Rallycross !

Disputée pour la première fois en 2019 sur un tout nouveau tracé unanimement salué par la planète Rallycross, situé au centre d’un stadium de 9000 places et empruntant le célèbre Raidillon de l’Eau rouge, le Benelux World Rallycross of Spa-Francorchamps sera, cette année encore, le théâtre de bagarres de haut niveau entre les pilotes pour décrocher la victoire au sein des Ardennes belges.

Ajoutez-y de nombreuses animations et d’autres surprises à venir et vous vivrez un week-end une fois de plus exceptionnel !

Les billets pour la course (valables samedi et dimanche) sont proposés à partir de 55 euros. Ce billet permet également d’accéder au paddocks et à toutes les animations proposées! D'autres catégories de billets sont disponibles, que ce soit pour une seule journée, les samedi et dimanche (à partir de 35 euros) jusqu’aux packs VIP (à venir) pour tout le week-end.

Quand : 8 et 9 octobre

Où : Circuit de Spa-Francorchamps – Stadium Rallycross

Infos & billets sur sparxbenelux.com