Concours : des entrées pour la course DTM à Spa Francorchamps

Pour la troisième fois dans l'histoire du DTM, la première série de courses d'Allemagne se rend à Spa-Francorchamps les 9, 10 et 11 septembre. Les meilleurs pilotes talentueux du DTM s'affronteront pour la gloire sur ce circuit mythique, l'un des plus uniques et des plus magiques au monde, avec les virages les plus difficiles.