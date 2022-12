Concours : des boîtes de jeu pour le blind test George à remporter sur Classic 21 !

George va devenir le meilleur ami des soirées entre amis et des fêtes de famille. Le jeu de société musical, lancé en France et en Belgique par la start-up du même nom, ne propose pas moins de trois formes de quiz pour déterminer qui sont les vrais champions du genre. Grâce à une application mobile disponible gratuitement au téléchargement sur iOS et Android, chaque joueur présent peut utiliser son smartphone pour participer. Les joueurs ont accès à un système de minuteur et de buzzer, le maître du jeu peut paramétrer un algorithme qui choisira les titres en fonction de leur genre, année de création ou langue.

Pour une expérience complète, les joueurs peuvent aussi commander sur le site officiel la boîte du jeu qui contient tous les éléments utiles à la tenue d’une partie endiablée sur l’ensemble des trois modes de jeu.