Concours / Dena ou la Princesse Guerrière, des temps modernes au Théâtre de la Toison d'or

Il est un fait que la culture du Stand up a de loin dépassé les cafés théâtres ou les petites salles des grandes villes et ce n'est pas pour rien que les théâtres plus "classiques" s'y intéressent depuis quelques années.

C'est ainsi que le Théâtre de la Toison d'Or met en scène une humoriste aux nombreux talents, à savoir Dena du 26 octobre au 12 novembre 2022.

Dena, c’est 100.000 watts d’énergie positive ! D’origine iranienne, cette jeune femme navigue entre deux cultures, entre Orient et Occident, avec énormément d’humour, d’autodérision, de tendresse et d’intelligence.

Un profil très unique, et pourtant le message que porte son spectacle Dena Princesse Guerrière est très universel : la liberté.

De plus, étant iranienne, chez Dena, la poésie est dans son âme. Belge, l’autodérision est dans son cœur. Flamande, la rigueur dans son travail.

Dena se produira donc au Théâtre de la Toison d’Or situé 396, Galeries de la Toison d’Or à 1050 Ixelles (www.ttotheatre.be) du 26 octobre au 12 novembre (Le mercredi à 19h30 & du jeudi au samedi à 20h30).

Crédits: Photo par Fahd Zidouh - Droits Réservés