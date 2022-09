Concours : découvrez "Visitors" à l'Abbaye de Villers-la-Ville

Quand la nuit tombe sur l’abbaye de Villers-la-Ville, au détour de certaines voûtes, par-delà les colonnes, on peut apercevoir des formes étranges qui s’animent dans les pierres…

VISITORS, c’est l’histoire d’un voyage à travers le temps, à la découverte d’êtres fascinants, qui sont revenus du passé pour nous rencontrer. En fin de compte, on se demandera qui, de ces personnages historiques ou des spectateurs, est vraiment venu visiter l’autre ?

Le principe du spectacle

D’une durée de 70 minutes, ce parcours-spectacle consiste en un récit continu qui plonge le spectateur en totale immersion. Il s’agit d’une véritable promenade féerique intégrée, dotée d’une atmosphère unique en son genre.

Ce spectacle familial pour petits et grands est composé d’acteurs, de danseurs et de performers sur toile de fond de vidéo-mapping et d'effets spéciaux.

Toutes les infos sur le site officiel ici.