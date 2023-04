Concours : découvrez le nouvel album d’Ed Sheeran en avant-première au Kinépolis de Bruxelles

Découvrez le nouvel album d’Ed Sheeran avant tout le monde, un jour avant sa sortie officielle ! VivaCité vous offre des places à la "Listening Party", un événement unique en Belgique, qui aura lieu le 4 mai prochain au Kinépolis de Bruxelles.

Ed Sheeran s’apprête à sortir son nouvel album "-" (Subtract) - le dernier de sa décennie d’albums mathématiques - le 5 mai 2023. Un album qui revisite les racines d’auteur-compositeur-interprète d’Ed. "-" présente l’une des plus grandes stars de la planète sous son jour le plus vulnérable et le plus honnête.

Comment participer ?

Pour tenter d'obtenir deux billets pour "-" (Subtract) The Listening Party par Ed Sheeran et ainsi écouter cet opus très attendu en avant-première, répondez à la question ci-dessous avant le mardi 2 mai à 23h59.