Concours de lancer de fusées pour le printemps des sciences

C’était la journée de l’astronaute sur le site de l’UCLouvain à Woluwé ce mardi 22 mars. L’objectif est de donner le goût de l’Espace et des sciences aux jeunes. Près de 200 élèves du secondaire étaient invités à rencontrer l’astronaute Dirk Frimout mais aussi à construire une fusée à eau et à la lancer pour un concours de la meilleure fusée. Une activité qui s’inscrit dans la 21e édition du "Printemps des Sciences" qui se déroule toute la semaine. Au programme : conférences, ateliers, manipulations et expériences, vidéos à consulter, kits d’expérience à exploiter, balades scientifiques, etc. Les différents événements sont organisés gratuitement par les institutions d’enseignement supérieur (Hautes Écoles et Universités) et leurs partenaires. Elles sont accessibles aux écoliers durant les heures de cours, mais aussi au grand public en soirée, le mercredi après-midi et le week-end.