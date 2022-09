Concours d’art contemporain ArtContest, Lucian Moriyama et la scagliola

Lucian Moriyama, un des dix artistes sélectionnés, est né à Honolulu en 1991. Il a étudié à l’Université de Glasgow et à l’Académie des Beaux-Arts de Marseille. Il a participé à la biennale Manifesta à Marseille en 2020. Il était en résidence à la Villa Empain et à la Collection Lambert en 2021.

Lucian Moriyama recourt à la technique de la scagliola, appelé aussi le stuc marbre. Elle était utilisée dans les églises baroques au 16e et au 17e siècle et dans les palais qui accueillaient les expositions universelles et les expositions coloniales. L’artiste travaille le plâtre et réalise en faux marbre des vases, des colonnes, des sculptures qui ont des formes d’architecture et des supports pour des peintures qui recourent à la technique du trompe-l’œil.

L’artiste conceptuel brouille les pistes. Il établit des frontières floues entre peinture et sculpture, sculpture et architecture et entre arts plastiques et arts décoratifs. Un kitsch volontaire et un exotisme apparent opèrent.

ArtContest, bâtiment Vanderborght, 50 rue de l’Ecuyer, 1000 Bruxelles, jusqu’au 23 septembre, du mercredi au dimanche, de 12 à 18h.

Lucian Moriyama au micro de Pascal Goffaux.