Concours / Couleur Café, les festival bruxellois incontournable prêt à mettre du soleil sur la capitale

Le festival urbain le plus vert du pays se prépare pour sa 32ème édition. Rendez-vous les 23, 24 et 25 juin pour déguster un savoureux melting-pot de Hip-Hop, de Soul, de Funk, de Dub, de Reggae, de Dance et de musique Afro.

Plus de 80 artistes confirmés et émergeants ainsi qu’une dizaine de remarquables DJ’s viendront animer les 5 scènes installées dans le magnifique parc d'Osseghem, au pied de l'Atomium.

Comme chaque année, le cadre enchanteur ainsi que les décors hauts en couleur de ce festival en font un moment unique pour tout visiteur/visiteuse.

Couleur Café te fera également découvrir des délices culinaires venus des 4 coins du monde, des milliers de festivaliers aux horizons divers. Les organisateurs ont tout pour t'immerger dans une expérience que tu n’es pas prêt d’oublier.

De plus, le line up de cette année dépasse une nouvelle fois toute attente et nous pouvons déjà te confirmer la présence de:

TAYC

JOEY BADA$$

NAZA

ROMEO ELVIS

NIVEAU4

INNOSS'B

ISHA

... & bien d'autres

Tu rêves d'être de la partie cette année et tu n'as pas encore tes places ou tu veux tout simplement tenter ta chance ? Remplis sans plus tarder le formulaire ci-dessous pour espérer gagner tes places grâce à TARMAC !

De plus, si tu passes nous voir sur le stand aux bonnes heures, tu pourras sans doute en plus de prendre une belle photo avec tes ami.es, repartir avec ton Goodies favori signé TARMAC !

TARMAC sera aussi présent à côté de la Red Stage pour une émission Radio en DIRECT les 3 jours du Festival avec Beba Storm & Maxi ainsi que de nombreux invités.

Bonne chance à toutes et tous et tu peux découvrir bien plus encore sur couleurcafe.be.