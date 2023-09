Concours Circuit : Voici les 15 projets sélectionnés

Le hip-hop est aussi bien représenté dans cette sélection. Découvrez Deva Muse qui oscille entre rap et RNB, entre français et anglais pour dévoiler sa forte personnalité. Flo/ki & The Crispies est l’un des projets de cette édition 2023, ils mêlent le rap aux sons funk avec des pointes d’influences de Mac Miller. Au niveau du rap, il y a aussi Flxwride et univers sombre aux limites de l’émo-rap.

FOꓘKOP.EЯA c’est du rap en mode live avec une énergie totalement barrée. Ucci Why complète le panel rap de cette édition, elle a énormément de potentiel à défendre avec des influences américaines très surprenantes.