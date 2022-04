Concours Circuit : l’appel à candidatures est lancé

Organisé auparavant tous les deux ans, le Concours Circuit devient à présent annuel. Le tremplin double donc sa force de frappe. Il est ouvert à tous les styles qualifiés d’alternatifs, aussi bien en Hip-Hop qu’en post-rock en passant par l’expérimental tant que le groupe est issu de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ce que les artistes ont à gagner est assez alléchant : du coaching, des résidences, des captations vidéo, des sessions studio, des concerts en salles et festivals et des prix remis par les membres et partenaires de Court-Circuit.

Si vous êtes artistes et que vous souhaitez vous inscrire, ça se passe ici : Inscriptions Concours Circuit 2022

Les sélections sur scène auront ensuite lieu dans les salles suivantes :

JEU 08 sept - KulturA (Liège)

VEN 09 sept - La Ferme (LLN)

VEN 16 sept - Le Vecteur (Charleroi)

SAM 17 sept - Brass (Bruxelles)