Concours Circuit 2023 : Les inscriptions sont ouvertes !

Organisé par la fédération Court-Circuit et ayant pour vocation de mettre en avant la diversité des genres musicaux, le Concours Circuit est ouvert à tous styles dits de musiques actuelles, ce qui englobe relativement pas mal de styles de façon non exhaustive (pop, rock, folk, indie, garage, electronica, hip-hop, psyché, hyperpop, post-rock, expérimental, hard, lo-fi…). Les participants doivent habiter en Wallonie ou à Bruxelles et proposer un répertoire original en autoproduction, ou sans être engagé·es auprès d’un label ou une structure d’accompagnement.



Après des écoutes à l’aveugle par un jury de professionnel·les du secteur musical FWB, 15 projets seront sélectionnés et annoncés fin août. Les 5 projets finalistes seront déterminés suite aux 3 soirées de sélections qui auront lieu le 5 octobre au Belvédère de Namur, le 6 octobre au centre culturel Chênée de Liège et le 7 octobre au Salon de Silly.

La grande finale se tiendra quant à elle le 8 décembre au Botanique.



Au-delà des prix attrayants pour les 5 finalistes, allant de résidences au coaching en passant par des live-sessions et une bourse de 1500€, chaque étape offre l’opportunité aux artistes de se démarquer et de se faire remarquer par l’industrie musicale belge.



Vous êtes artiste·s et souhaitez participer ? Alors inscrivez-vous par ici :

Appel à candidatures Concours Circuit 2023