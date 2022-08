Concours Circuit 2022 : une sélection qui fait sens

Parmi les projets retenus, on retrouve notamment les rappeurs bruxellois de 39 Bermuda, le clavieriste et producteur Alex Lesage, le trio jazz-rock Atheris, la musicienne et chanteuse à la vibe soul-rock Aziza, le rappeur Bart Kobain, la formation hybride et énigmatique Bow, le groupe jazz-ambiant Bruant, la Queen of soul Djengué, la formation dreampop liégeoise Eosine, le groupe metalcore Ice Sealed Eyes, la chanteuse et compositrice néo-soul Jazmyn, les bruxellois de Jean-Paul Groove, la formation alt-rock Lou K, le duo punk-garage MIT - The Male Idiot Theory, le producteur Nariel, les liégeois de NYXX, le projet indie pop de Lucie Rezsöhazy alias Oberbaum, l’envolée électro-pop The Haze, le compositeur electro Tom Franck et pour finir, le trio post-rock instrumental Yakhchal.