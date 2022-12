1950 en pleine Guerre de Corée. Deux jeunes hommes, Tom Hudner (Glen Powell) et Jesse Brown (Jonathan Mayors), sont sélectionnés pour intégrer une prestigieuse unité de la force aérienne. Tom est soldat, Jesse un pilote talentueux et premier Afro-américain à ce poste au sein de l’Air Force. La profonde amitié qui va les unir lors de la formation intensive va être mise à l’épreuve lorsque l’un des deux hommes est abattu en territoire ennemi.

D'après l'ouvrage : Devotion: An Epic Story of Heroism, Friendship, and Sacrifice d'Adam Makos.