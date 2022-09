Concours cinéma : vos tickets pour Chronique d'une Liaison Passagère

Une mère célibataire, Charlotte, et un homme marié, Simon, se rencontrent dans une soirée et deviennent amants. Les deux sont d’accord pour que leur liaison n’implique aucun engagement. Décidés à ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en plus surpris par leur complicité naissante.