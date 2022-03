Concours cinéma : "Rien à foutre" avec Adèle Exarchopoulos

Tipik et l'Agenda Ciné vous offrent des places pour voir le film "Rien à foutre" au cinéma. Adèle Exarchopoulos est une hôtesse de l'air irrésistible et sans attache dans un film authentique et touchant sur la jeunesse contemporaine.

Cassandre, 26 ans, est hôtesse de l’air dans une compagnie low-cost. Vivant au jour le jour, elle enchaîne les vols et les fêtes sans lendemain, fidèle à son pseudo Tinder " Carpe Diem ". Une existence sans attaches, en forme de fuite en avant, qui la comble en apparence. Jusqu'à ce qu'un incident de parcours ne l'oblige à se reconnecter au monde. Cassandre saura-t-elle affronter les douleurs enfouies et revenir vers ceux qu'elle a laissés au sol ?