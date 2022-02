Concours cinéma : "Madeleine Collins" avec Virginie Efira

La 1ère et l'Agenda Ciné vous offrent des tickets pour aller voir "Madeleine Collins", dès ce mercredi en salles. Virginie Efira, magistrale, mène une double vie dans un thriller hitchockien haletant.

Judith mène une double vie entre la Suisse et la France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une petite fille, de l’autre Melvil avec qui elle a deux garçons plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile, fait de mensonges, de secrets et d’allers-retours, se fissure dangereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en avant, au risque de tout perdre.