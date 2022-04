Concours cinéma : La Ruse en avant-première

1943. Les Alliés sont résolus à briser la mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée et envisagent un débarquement en Sicile. Mais ils se retrouvent face à un défi inextricable car il s’agit de protéger les troupes contre un massacre quasi assuré. Deux brillants officiers des services secrets britanniques sont chargés de mettre au point la plus improbable (et ingénieuse) propagande de guerre… l'opération Mincemeat, un effort de désinformation qui s’appuie sur l’existence du cadavre d’un agent secret !