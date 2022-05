Concours cinéma : La Ruche en avant-première

Alice, bipolaire, vit avec ses trois filles dans un petit cocon. Du plus loin qu'elles s'en souviennent, Marion, Claire et Louise ont toujours vécu au rythme des joies et de la douleur de leur mère (Ludivine Sagnier). Aujourd'hui, elles n'ont plus que leur amour à opposer à cette spirale destructrice dans laquelle Alice sombre chaque jour davantage. Un amour infini, aussi violent qu’indicible.