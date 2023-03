Concours cinéma : des places pour l’avant-première de "Ailleurs si j’y suis"

Assailli par les requêtes de son chef et suffoqué par un stress qu’il a de plus en plus de mal à contenir, Mathieu s’enfonce, sur un coup de tête, dans la forêt devant chez lui. Et y reste. Face à cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et s’il avait raison ?