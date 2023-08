Concours "Ca flippe à Tournai"

C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons la tenue de la 3ème édition de l'événement le plus flippé de l'été en plein cœur de Tournai : Ça Flippe à Tournai !

Imaginez un parcours dans la ville à la recherche de 66 flippers mythiques ! Installés dans les lieux publics, patrimoniaux, dans les musées, dans les commerces,... les machines vous attendent pour les plaisirs des yeux et du jeu. Tout simplement armés du plan et du Game Pass du jour, vous voilà partis pour une balade unique qui allie découverte et animation du centre-ville de façon ludique, festive et novatrice.

Les 12 et 13 août prochains, ça va encore flipper à Tournai !

A vous de jouer...

DU NEUF !

Grande première, Ca va aussi flipper très tard à Tournai cette année avec l'ouverture jusque 01h du matin le samedi et 21h le dimanche de 2 espaces festifs !

Au programme, des flippers dernières générations, des bornes arcades, des DJs et bien entendu des bars... pour assurer une fête de et aux flippés.

Lieux : Les Arcades (rue de la tête d'Or) et Le QG du Festival Grand Place (ancien Tam Tam)

HORAIRES

SAMEDI 12 AOUT de 11 à 21H

PARCOURS A LA DECOUVERTE DES FLIPPERS

NOCTURNE ET AMBIANCE DJ AU QG (Grand Place) de 21H à 01h

DIMANCHE 13 AOUT de 11 à 19H

PARCOURS A LA DECOUVERTE DES FLIPPERS

AMBIANCE DJ AU QG (Grand Place) de 19 à 21H

GAME PASS

Au-delà du plaisir des yeux, faites surtout le parcours pour le plaisir de redécouvrir les sensations d'une partie de flipper. En couple, en famille ou entre amis, armez-vous de votre GAME PASS DU JOUR et du plan de l'événement afin de vivre une sacrée aventure !

Grande nouveauté, le GAME PASS DU JOUR vous permet de jouer sur tous les flippers sans aucune limite de parties ! Seule règle à suivre, laissez votre place à l'issue d'une partie si quelqu'un attend son tour.

GAME PASS du Jour - 15 €

GAME PASS du Jour (-12 ans) - 10 €

GAME PASS 2 jours - 20 €

GAME PASS 2 jours (-12 ans) - 15 €

https://flippe.070.be/game-pass/