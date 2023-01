Concours Botanique : Oberbaum, Weyes Blood, Headie One, Circa Waves,...

Cette salve de concerts débutera le 5 février avec Weyes Blood et Sam Burton. Après avoir fait sensation avec ses premiers albums, Weyes Blood revient sur scène pour présenter son nouvel album "And in the Darkness, Hearts Aglow", plein de douceur. Sam Burton vous emmènera dans ses ballades folks, avec notamment son dernier single "Leaving Here Still". Un double concert plein de calme et de tendresse vous attend.

Malgré son nom assez intimidant, Skullcrusher proposera pourtant un concert envoûtant composé d’indie folk et de ballades le 7 février. Le 9 février on reste dans le même registre de l’indie folk/rock avec Old Sea Brigade qui défendra son troisième album "5am Paradise" plein de nouveautés et s’inspirant de la vie quotidienne de manière très émouvante.

Oberbaum débarque le 12 février avec sa pop indé joyeusement mélancolique. Suivront alors sur la même scène, le groupe bruxellois Garance Midi avec leurs textes en français et leur pop douce et intime.