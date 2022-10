CONCOURS : Black Mirrors en concert

Composé de la chanteuse Marcella Di Troia, du guitariste Pierre Lateur, du bassiste Gino Caponi et du batteur Edouard Cabuy – quatre amis du sud de Bruxelles – le groupe pratique un rock carré aux influences death metal qui peut aussi parfois flirter avec du rock garage aux accents de Janis Joplin. Cette bande-là possède une grâce mélodique soutenue par des beats lourds et carrés que ne renieraient pas Josh Homme et ses Queens Of The Stone Age, ni probablement Dave Grohl et ses Foo Fighters.

Avec une attention particulière soignée à chacune de leurs apparitions, les Black Mirrors se déclinent entre évocations chamaniques et images fantasmagoriques, ce qui peut aussi évoquer le résultat d’une équation dont les variables seraient Jack White, Anouk et Nirvana. Si ces artistes avaient eu l’opportunité de fusionner, Black Mirrors serait certainement leur création favorite !

En 2019, ils se sont imposés face à Romano Nervoso, Lylac et It It Anita en remportant un D6bels Music Awards dans la catégorie " Rock & Alternatif " décerné par Classic 21. Black Mirrors envoie aussi du lourd sur scène avec son show maîtrisé, électrique, et sa charismatique chanteuse Marcella Di Troia qui mène la danse.

Le groupe sort son deuxième album ce 4 novembre, intitulé Tomorrow Will Be Without Us, et sera bien présent sur la scène de l'Orangerie pour cet album release show! Un titre qui résonne comme un cri face à la planète en danger et à l'espèce humaine en balance.

On vous invite à ce concert des Black Mirrors le 18 novembre au Botanique à Bruxelles, avec en première partie The RG’s, groupe post-punk noise rock de la région de Bruges. Tentez de remporter vos places en jouant ci-dessous.