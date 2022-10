Concours / Black Lives - from Generation to Generation sur la scène du Botanique

Nous avions déjà pu parler de Black Lives - From Generation to Generation dans un précédent article et à quelques jours du concert prévu sur la scène de l'Orangerie au Botanique, il est important de rappeler l'importance d'un tel projet.

Ce Collectif intercontinental dont les membres viennent des États-Unis, des Caraïbes et d'Afrique puise son inspiration dans de multiples influences, telles que la musique africaine, le hip-hop, le jazz, le funk, le rock, la jungle, le blues et le jazz caribéen.

Black Lives - from Generation to Generation présente sa musique comme une arme contre le fléau du racisme dont sont victimes les femmes et les hommes noir·e·s. Un combat pour l’égalité et la justice sociale à travers un projet musical d’envergure.

Le collectif prendra donc d'assaut la scène du Botanique ce Jeudi 10 Novembre avec un line-up incroyable: Tutu Puoane - Christie Dashiell - Jacques Schwarz Bart - Marcus Strickland - Andy Milne - Sharrif Simmons - David Gilmore - Federico Gonzalez Peña - Reggie Washington - Adam Falcon - Jean-Paul Bourelly - Sonny Troupé - Marque Gilmore - Gene Lake - DJ Grazzhoppa

