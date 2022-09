Pour célébrer ses 50 ans de carrière, Billy Joel propose de revivre ce concert emblématique au Yankee Stadium donné en 1990 sur grand écran. Les images et le son ont été méticuleusement retravaillés en 4K et en Dolby ATMOSaudio. Vous pourrez aussi découvrir une version inédite de "Uptown Girl", ainsi que des interviews de Billy Joel et les coulisses du concert.

Savourez ses classiques tels que “Piano Man,” “We Didn’t Start The Fire,” “New York State Of Mind,” “Shout” dans des conditions exceptionnelles, comme si vous étiez présents dans ce stade du Bronx.

Retrouvez toutes les informations autour de cette production sur www.BillyJoel.film.