Concours : Béjart Ballet Lausanne au Cirque Royal du 17 au 20 mars

Après deux ans d’absence et après avoir triomphé en 2020 à Charleroi avec Dixit, le Béjart Ballet Lausanne est de retour au Cirque Royal de Bruxelles.

Au programme : deux ballets de Maurice Béjart, 7 danses grecques et Boléro, ainsi que, pour la première fois en Belgique, la dernière création de Gil Roman, Tous les hommes presque toujours s’imaginent.

Pour ces 'danses grecques', j’ai cherché à limiter au maximum les emprunts à des “pas” authentiquement grecs. Certaines danses en contiennent deux ou trios ; d’autres pas du tout, et ce sont certainement les plus réussies, les plus grecques ! Trouver un style de danse qui évoque un parfum, une couleur, tout en restant à la base de la danse classique et de la danse contemporaine telles que nous les pratiquons au Béjart Ballet Lausanne. – Maurice Béjart

Tous les hommes presque toujours s’imaginent, titre emprunté à l’écrivain Suisse Ludwig Hohl, est entièrement chorégraphié sur les musiques de John Zorn, l’un des compositeurs majeurs de la musique contemporaine américaine. La densité et la pluralité de son œuvre hors-norme entamée au mitan des années 70, son audace et sa liberté artistique ne cessent d’interpeller et fasciner le directeur artistique du Béjart Ballet Lausanne. Le ballet, résolument ancré dans notre époque, évoque par une succession de tableaux délicats et poétiques, les expressions actuelles de nos relations humaines.

Le spectacle se terminera enfin avec Boléro, ballet créé en 1961 par Maurice Béjart, sur la musique de Maurice Ravel. Le rôle central – la Mélodie – est confié tantôt à une danseuse, tantôt à un danseur. Le Rythme est interprété par un groupe de danseurs.

plus d’infos sur le site du Cirque Royal