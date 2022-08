Concours BD Comic Strip Festival : une nuit d'hôtel à gagner

Le scénario change cependant légèrement, la Fête de la BD s’appelle à présent… le BD Comic Strip Festival et se déroule à la Gare Maritime et dans les Sheds de Tour & Taxis. Mais les héros de papiers restent les mêmes ! Vous retrouvez vos personnages, autrices et auteurs favoris à travers des expositions, des ateliers, des rencontres, des projections, des dédicaces et de nombreuses autres animations pour petits et grands. Sans oublier le Pavillon International et les immanquables Prix Atomium.

Cette édition marque les 70 ans du Marsupilami de Franquin.

Site de l'événement.