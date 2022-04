Concours : Balkan Trafik : Clap 16ème

Une plongée unique dans un univers artistique dépaysant et festif avec les meilleurs artistes des Balkans, au même endroit, au même moment.

Le jaune n’aura jamais été aussi brillant pour le 16e édition du Balkan Trafik Festival. En effet, c’est la couleur du soleil mais aussi celle du code sanitaire qui nous rend une certaine liberté. Et les organisateurs du Festival ont décidé d’en profiter pour faire évoluer la formule. Du 28 avril au 1er mai, musique, danse, expos, débats, street art, gastronomie et bien plus encore vous attendent en plein air et dans le cadre mythique de la Place De Brouckère. Pour la première fois, Balkan Trafik sera aussi présent à Namur !

Balkan Trafik c’est la rencontre entre les créatifs des pays de l’Europe du sud-est et de Bruxelles en tant que Capitale européenne multiculturelle. Le mot "Trafik" du nom du festival peut en faire réfléchir plus d’un. "Balkan Trafik" est effectivement un trafic, un trafic de cultures et de partage et d’ouverture vers l’autre.

C’est aussi des célébrités internationales comme Goran Bregovic qui jouera à Namur (28/04) et à Bruxelles (29/04) dans deux formules différentes, l’une plus intimiste à Namur et l’autre, à Bruxelles, un Best of the sa carrière en Big Band.

On signalera aussi le 29 avril le Balkan Jazzovic, un cocktail sonore enivrant mêlant jazz et influences diverses, entre Belgique et Balkans. Ou encore ce projet fou, très Rock, produit par le Balkan Trafik : Rasta Zeneca, mêlant des musiciens Albanais, Allemand, Belges, Espagnols, Kosovars ou Macédoniens et le musicien Ukrainien Yuriy Gurzhy…

Et à ne pas rater le 30 avril, the Last Original Balkan All Stars ! Sous la houlette de Seven et Massar Kadrievi, les musiciens du "Temps des Gitans" de Kusturica, c’est une pléïade de légende des rythmes balkans gypsy qui sera réunie sur la scène du Balkan Trafik.

Et entre les concerts, une balade dans le "Balkan Bazaar", le "village" du festival, est inévitable pour découvrir la gastronomie et les vins des Balkans. Enfin, une promenade digestive sur le parcours Street Art clôturera cette expérience unique.

La 16ème édition de Balkan Trafik se déroulera du 28 avril au 1er mai en plein air, Place de Brouckère à Bruxelles et pour certains événements à Namur.