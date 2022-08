Concours : assistez au Trophée 875 à Orp-Le-Grand

Pour la première fois en Belgique, ce Trophée 875 des Nations sera exclusivement réservé aux motos anciennes. Inspiré du mythique Trophée créé à Orp même en 1976, la nouvelle version de cette course se déroulera par équipes de trois pilotes. Plusieurs catégories seront au programme et vous feront revivre la grande époque du motocross. Les jeunes et les amateurs ne seront pas oubliés. La journée du samedi leur est entièrement dédiée.