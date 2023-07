Ce 12 juillet 2023 aura lieu le meeting international d'athlétisme de la Province de Liège à la Province Naimette Arena.

Participez à notre concours et remportez peut-être des entrées pour assister à cette journée sportive d'envergure! En effet, celui-ci accueille des athlètes internationaux, mais aussi, d'athlètes belges comme Nafissatou Thiam pour les haies et saut en hauteur. Les athlètes Eliott Crestan et Camille Laus tenteront de battre le record belge du 600 m.