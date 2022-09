CONCOURS : Assistez au Festival International du Film Francophone de Namur

Le 37 ème Festival International du Film Francophone de Namur aura lieu du 30 septembre au 7 octobre 2022 au Cinéma Caméo et au Delta à Namur.

Tipik, fier partenaire de l’évènement, vous invite à assister à une séance au choix.

Le Festival du Film Francophone de Namur, c'est avant tout une histoire de passion et d'engagement, marquée par des invité·e·s exceptionnel·le·s et un esprit d'innovation toujours plus grand.

Un rendez-vous incontournable !

Riez, pleurez, débattez, applaudissez, admirez, poussez des portes, bousculez des habitudes, découvrez d’autres univers durant 8 jours durant !

Intéressé ? Tentez votre chance d'être nos invités en complétant le formulaire ci-dessous et en répondant à la question.