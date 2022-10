CONCOURS : Assistez au Festival International du Film de Comédie de Liège

Conférences et rencontres

Durant toute la durée du festival, assistez aux conférences ou aux rencontres avec des comédiens, des auteurs, des réalisateurs.

Cette année, Kev Adams, Benoit Poelvoorde, Patrick Bruel, Christian Clavier.

Lundi 7 novembre – Cérémonie de Clôture

Seul festival en Belgique à récompenser le genre, le FIFCL envisage la comédie comme les surprises : au pluriel. Il décline la première en une trentaine de films, longs et courts métrages réunis, cette année. Et les secondes au gré de l’imagination de David Strajmayster (Doudi, la Samantha de Samantha Oups !), maître de cérémonie du Gala de clôture de cette 7e édition.

Au programme, notamment : remise du Prix d’Honneur à Karin Viard pour l’ensemble de sa carrière, attribution des Grand Prix FIFCL 2022 dans les catégories longs et courts métrages, projection du court-métrage lauréat du Grand Prix 2022, et interlude musical d’Alice on the Roof. Tenue correcte et zygomatiques souples exigés.