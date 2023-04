Concours : "Anatomie du désir" aux Halles de Schaerbeek/ UP

Spectacle inclassable et immersif, L’Anatomie du désir s’inspire des entre-sorts de siècles oubliés, où des forains déguisés en médecins jouaient des frontières entre désir d’apprendre et désir tout court : au centre du dispositif, une Vénus – que Boris Gibé rend électrique…

Au centre d’une architecture circulaire se déroule une cérémonie anatomique, doublée d’une expérience culinaire. La magie mystérique y fait vaciller les frontières du féminin et du masculin, du vivant et de l’inerte, du bizarre et du sublime. Atomes, organes et corps vous invitent à la lévitation, dans une fascinante sarabande aux résonances cosmiques.

Spectacle "Hors les murs" du 9 au 19 mai :

UP – Circus & Performing Arts

Rue Osseghem 50 – 1080 Bruxelles

Plus d’infos sur le site des Halles de Schaerbeek